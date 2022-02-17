Названа доля Алматы в общем объеме розничной торговли Казахстана

БАКУ /Trend/ - Доля розничной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет - 31,5%, передает Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел в акимате Алматы совещание по вопросам торговли, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и возмещения убытков субъектам бизнеса, понесенных в период беспорядков

В настоящее время Алматы является крупнейшим торговым и культурным центром Казахстана. Порядка одной трети зарегистрированных в РК предприятий расположены в этом городе.

«Торговля является основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем – 4 трлн. 212 млрд. тенге. Доля розничной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет - 31,5 %», — отметил Бахыт Султанов.

По словам заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере.

На сегодня правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который предлагается внести ряд изменений.

Региональная комиссия г. Алматы предложила внести изменения в действующий механизм.

Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, было предложено осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тг для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории «оборудование» и компенсировать оплаты услуг адвокатов.

«Это позволит сократить срок рассмотрения заявок от 1 месяца до 2 недель и значительно ускорить процедуру возмещения ущерба бизнесу», — сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

Также был обсужден вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Для стабилизации цен на СЗПТ в рамках «оборотных» займов из местного бюджета выделено 11 млрд тг для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею. Прорабатывается также выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла.

Кроме того, как доложили в акимате города заместителю Премьер-Министра, в настоящее время акиматом рассматривается возможность создания минихабов путем выделения льготного финансирования и земельных участков в черте города для строительства легковозводимых складов временного хранения. Это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на крупных оптовых рынков. Это в целом должно положительно отразится на уровне цен в небольших внутриквартальных магазинах.

По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акимату Алматы и Комитету торговли МТИ РК продолжить работу по мониторингу и анализу цен, принять меры по увеличению «оборотной схемы» в рамках стабилизации цен на СЗПТ, активизировать деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, а также продолжить работы по оказанию помощи и выплате компенсаций пострадавшим субъектам предпринимательства.