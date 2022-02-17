Правозащитники тщательно изучают соблюдение закона в ходе расследования каждого дела – Токаев

Глава государства в своем интервью телеканалу Qazaqstan прокомментировал вопрос журналиста о пытках задержанных при массовых беспорядках, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Вы сказали о необходимости защиты прав граждан. Давайте остановимся на этом вопросе подробнее, я имею в виду факты пыток. Невозможно без содрогания смотреть видео, читать сообщения о том, как, например, пытали утюгом жителя Талдыкоргана Азамата Батырбаева. Знаете ли Вы об этом?» - спросила телеведущая.

«Да, я хорошо знаю об этой ситуации. Некоторые граждане записывают свои видеообращения в мой адрес и публикуют их в социальных сетях. Об этом я тоже знаю. Я дал конкретные поручения Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре. Подобные действия недопустимы», - сказал Президент.

Глава государства ответил, что к работе уже приступила общественная комиссия.

«Омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова, известные правозащитники Айман Умарова, Жемис Турмагамбетова, Абзал Куспан и другие юристы, объединившись, создали специальные комиссии. Они тщательно изучают соблюдение закона в ходе расследования каждого дела. У нас нет ни причин, ни полномочий не доверять им. Государство и правоохранительные органы не вмешиваются в их деятельность. Я тоже не вмешиваюсь», - прокомментировал Президент.

Глава государства заверил, что по каждому нарушению будут приниматься меры.

«В конце концов, все виновные будут привлечены к ответственности. Права человека – это очень важный приоритет для меня. Можно сказать, самый важный на сегодняшний день. И мой главный принцип – по каждому делу должно быть вынесено справедливое решение», - добавил Касым-Жомарт Токаев.