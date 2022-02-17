Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Токаев

Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «QAZAQSTAN», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В ходе интервью был задан вопрос: «Вы сказали, что только два срока можете занимать пост Президента. Означает ли это, что Вы будете участвовать в следующих выборах?

На что Глава государства ответил.

«Это положение прописано в нашей Конституции. Президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском Послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным».