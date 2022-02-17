Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Токаев
Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «QAZAQSTAN», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В ходе интервью был задан вопрос: «Вы сказали, что только два срока можете занимать пост Президента. Означает ли это, что Вы будете участвовать в следующих выборах?
На что Глава государства ответил.
«Это положение прописано в нашей Конституции. Президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском Послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным».
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
США сохраняют приверженность поддержке Азербайджана в укреплении европейской энергетической безопасности - Госдеп
Лента новостей
Агентство по аграрному кредитованию разработает поощрительные механизмы для фермеров в Карабахе - глава правления
Армянские бандиты на наших глазах расстреляли наших детей - свидетели трагедии в Гарадаглы (ФОТО/ВИДЕО)
США сохраняют приверженность поддержке Азербайджана в укреплении европейской энергетической безопасности - Госдеп
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с 30-летием трагедии в Гарадаглы
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с протестом водителей фур
Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора
Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио»
В рамках Большого возвращения в Карабах сектор агротуризма получит дополнительный стимул для развития - Орхан Мамедов