Токаев намерен обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском Послании

Казахстан 18 февраля 2022 09:58 (UTC+04:00)
Токаев намерен обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском Послании

Президент расскажет об итогах расследования январских событий в Послании. Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском Послании народу Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Как сказал накануне в интервью телеканалу «Qazaqstan» Касым-Жомарт Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребует определенного времени.

Как подчеркнул Президент в интервью, важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона. Именно на основе этого правового принципа будет решаться вопрос об ответственности лиц, задержанных в ходе январских событий. Как известно, в отношении значительной части этих людей смягчена мера пресечения. Сотни людей уже отпущены из следственных изоляторов. Ведется работа по защите прав задержанных. По случаям неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов проводится расследование. Вместе с тем все, кто совершил серьезные преступления (убийства, изнасилования, грабежи, мародерство и др.), понесут наказание в соответствии с законом», - написалл Берик Уали в Facebook.

Напомним, Президент в намеченном на середину марта Послании планирует представить свою программу политических реформ.

«В дополнение хотел бы отметить, что вчерашнее интервью вызвало широкий интерес зрительской аудитории. Можно сказать, что оно уже стало главной темой на информационном пространстве нашей страны, его активно цитируют ведущие мировые агентства. Несмотря на сильную простуду, Касым-Жомарт Кемелевич сдержал свое обещание и не стал отменять беседы с журналистом национального телеканала, учитывая, насколько эта тема волнует наших соотечественников», - отметил Берик Уали.

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