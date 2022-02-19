Фонд благосостояния Казахстана пересмотрел методологию закупок

Во исполнение поручений Главы государства по развитию системы закупок Фонда, АО «Самрук-Қазына» разработало новую методологию закупок. Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Для публичного обсуждения на корпоративном сайте опубликован проект нового Порядка осуществления закупок АО «Самрук-Қазына». Новый порядок предусматривает публичность, открытость и доступность процесса закупок в группе компаний фонда. По предложению Министерства финансов РК проект нового порядка осуществления закупок содержит описание всех процедур закупок без наличия отсылочных норм и является документом прямого действия», - сообщают в пресс-службе.

В качестве ключевых изменений можно выделить максимальное сокращение оснований для закупок способом из одного источника. Также прорабатывается вопрос полного исключения внутрихолдинговых закупок.

В целях прозрачности контрольных мероприятий, одним из предложений в проекте правил контроля предусмотрено обеспечение размещения результатов контроля в информационной системе – реестр жалоб. На сегодня на портале реализован функционал по рассмотрению обращений.

Также для заявителей открыты сведения о статусе рассмотрения обращения, контактных данных исполнителя и сроках рассмотрения. 26 января на площадке НПП «Атамекен» проведена онлайн-конференция по вопросам реформирования закупок. 27 января проведена открытая онлайн-конференция председателя правления фонда А.М. Саткалиева с представителями бизнес-сообщества, на которой также обсуждались вопросы совершенствования процесса закупок АО «Самрук-Қазына».

Все процессы закупок фонда, от планирования и до заключения и исполнения договора о закупках автоматизированы на веб-портале закупок фонда, который доступен для всех заинтересованных лиц, а также интегрирован с единым окном закупок НПП «Атамекен». Все предложения бизнес-сообщества и гражданских активистов по вопросам реформирования системы закупок фонда принимаются на специально созданный почтовый ящик [email protected] На указанную почту уже поступило порядка 400 предложений и обращений граждан. В том числе более 100 обращений именно по вопросам закупок. Все предложения структурируются, анализируются и выносятся на обсуждение с бизнес-сообществом, НПП «Атамекен» и заинтересованными государственными органами.

По итогам обсуждения и согласования с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции будут утверждены новые правила закупок. Развитие закупок фонда будет продолжено в соответствии с поручениями Президента и направлено, прежде всего, на развитие отечественного бизнеса.