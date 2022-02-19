Майнинговая ферма выявлена в Казахстане
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы (ДЭР) совместно с прокуратурой города Алматы выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в шести контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
Проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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