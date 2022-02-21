627 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 627 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 1 299 063 заболевших, из них скончались 13 543 человека.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 254 041.
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