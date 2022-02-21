627 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 627 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 1 299 063 заболевших, из них скончались 13 543 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 254 041.