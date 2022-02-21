Казахстан и Иран развивают сотрудничество в сфере ГМК, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Каазхстана.

В рамках 17-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан состоялась встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Руслана Баймишева с заместителем министра промышленности, рудников и торговли по вопросам горнорудной промышленности Ваджихоллом Джафари.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере горно-металлургической промышленности Казахстана. В частности, обсуждены перспективы разработки месторождения Борлы, где в реализацию ранее достигнутых договорённостей инвесторы успешно провели геологоразведку. В настоящий момент оно подготовлено к освоению, ведется строительство обогатительной фабрики. Со своей стороны Республика Казахстан обеспечила исполнение соответствующего инвестиционного контракта.

Стороны также договорились продолжить работу по другим проектам.