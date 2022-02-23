Весенне-полевые работы стартовали в одной из областей Казахстана

Казахстан 23 февраля 2022 09:57 (UTC+04:00)
Весенне-полевые работы стартовали в одной из областей Казахстана

Погодные условия нынешнего года позволили жамбылским аграриям начать посевную кампанию раньше срока, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на аппаратном совещании глава региона Бердибек Сапарбаев поручил принять исчерпывающие меры для обеспечения крестьянских хозяйств поливной водой в весенне-летний период.

«Ранее перед ответственными лицами были поставлены конкретные задачи по внедрению водосберегающих технологий, очистке каналов, бурению скважин, чтобы водохранилища работали в режиме накопления влаги на вегетационный период. Эти поручения не были выполнены в полном объеме. Нехватку поливной воды прогнозируют и в этом году. К тому же, и в горах мало снега», - сказал аким области.

Глава региона поручил использовать все инструменты рационального использования водных ресурсов, провести мониторинг и выяснить, сколько гектаров площадей планируют занять аграрии в районах.

Выполнение всех этих поручений аким области проверит в ходе рабочих поездок в районы, отметили в ведомстве. Заместителю, курирующему данную сферу, и руководителям соответствующих управлений также поручено лично посетить водные объекты и водохозяйственные сооружения, поговорить с крестьянами и ознакомиться с ситуацией на местах.

«Акцент нужно делать на производство высокорентабельных культур, отдавать предпочтение маловодоемким диверсифицированным культурам», - добавил аким области.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Ербола Жиенкулова, в этом году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 741,2 тыс. га.

В районах ведутся работы по бурению скважин. Всего крестьянские хозяйства подали 182 заявки на бурение скважин, 86 из них уже готовы. В результате, поливной водой обеспечено 3,8 тыс. га.

Методом асар с февраля по апрель планируется провести очистку 122 каналов общей протяженностью 478,6 км. Свыше 1 тысячи сельчан совместными усилиями провели очистку 80 каналов протяженностью 725 км.

«Именно благодаря работе крестьянских хозяйств в селах создается наше продовольственное благополучие. Нельзя допустить того, чтобы уменьшились посевные площади, в том числе под сахарную свеклу. Для получения хорошего урожая в первую очередь обращайте внимание на качество семян. Плохо выполняются работы по рациональному использованию минеральных удобрений. Нужно внедрить водосберегающие технологии на площади 50 тыс. га. Если все необходимые меры будут приняты вовремя, то мы можем рассчитывать на получение богатого урожая, и сможем обеспечить население региона овощной продукцией», - сказал Бердибек Сапарбаев.

На совещании были обсуждены вопросы о назначении инспекторов в районах, которые будут проверять качество семян, а также проблемы развития тепличного хозяйства. Аким области поручил заместителю, курирующему данную сферу, и руководителям управлений, акимам районов в течение недели провести анализ ситуации по поливной воде в селах.

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