Нацбанк Казахстана повышает базовую ставку до 13,5%

Решение о повышении базовой ставки до 13,5% принял Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п.

Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года.