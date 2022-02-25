Air Astana вывезет казахстанцев из Украины

Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау. Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени, передает Trend со ссылкой на компанию.

Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным посольством РК в Украине.

Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в Почетном консульстве РК во Львове по улице Замкнена 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Тел.:. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.