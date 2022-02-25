Air Astana вывезет казахстанцев из Украины
Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау. Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени, передает Trend со ссылкой на компанию.
Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным посольством РК в Украине.
Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в Почетном консульстве РК во Львове по улице Замкнена 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Тел.:. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.
За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)
Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО)
В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19
Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах - ассоциация
У нас хороший настрой перед Всемирными соревнованиями по акробатической гимнастике – азербайджанские гимнасты
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС проводит уникальную кампанию для международного признания Ходжалинской трагедии (ФОТО)
В Азербайджане обнародованы итоги второго грантового конкурса для финансирования проектов МСБ (ФОТО)