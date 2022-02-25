"Дочка" казахстанской нефтяной компании привлечет услуги по ремонту скважин
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44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов
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Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)
Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО)
В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19
Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах - ассоциация