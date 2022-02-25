Какие депозиты допускаются к Программе защиты тенговых вкладов – Нацбанк Казахстана

В Нацбанке разъяснили, какие депозиты допускаются к Программе защиты тенговых вкладов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Национальный банк поступает много запросов, какие депозиты попадают под действие Программы защиты тенговых вкладов, анонсированной Правительством и Национальным банком. И относятся ли к депозитам до востребования, не включенным в программу, популярные у населения открываемые на определенный срок депозиты с правом пополнения и изъятия денег.

В совместном заявлении Правительства и Национального банка сказано, что программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

Депозиты до востребования наряду с правом досрочного изъятия обладают рядом признаков, присущих только этому виду депозитов. Во-первых, ставка вознаграждения по ним ограничена на уровне 0,1%. Во-вторых, они бессрочные: отсутствует определенный срок договора.

Эти депозиты не распространены в казахстанской банковской системе – их доля составляет порядка 0,1% от тенговых вкладов физических лиц.

Наиболее популярные несрочные, срочные депозиты в тенге, доступные в каждом казахстанском банке второго уровня под процентную ставку и также предполагающие возможность досрочного снятия, допускаются к участию в программе. Кроме того, в программу допускаются сберегательные депозиты в тенге, жилищные строительные сберегательные депозиты в АО «Отбасы банк», а также вклады в банках второго уровня, открытые в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Все эти депозиты должны быть открыты в одном или в нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов и в АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года.

В ближайшие время будут приняты соответствующие акты Правительства и Национального Банка, регламентирующие начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.