455 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 455 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 1 301 708 заболевших, из них скончались 13 572 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 263 992.