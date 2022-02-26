В Казахстане отмечено снижение валовых международных резервов

Валовые международные резервы Национального Банка за январь 2022 года снизились на 2,7%, составив 33,4 млрд долларов США, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

Снижение золотовалютных резервов произошло за счет снижения цены на драгоценный металл и продажи золота в рамках опционных стратегий, выплаты государственного долга и интервенций Национального Банка. При этом валютная часть резервов увеличилась из-за роста остатков БВУ на корcчетах Национального банка, что несколько нивелировало снижение цен на золото.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец января 2022 года составили 87,4 млрд долларов США.

Денежная база в январе 2022 года сжалась на 2,5% и составила 10 683,9 млрд тенге. Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 0,9%, до 7 008,0 млрд тенге.

Денежная масса за январь 2022 года снизилась на 1,0%, составив 29 800,2 млрд тенге, наличные деньги в обращении уменьшились на 0,2% до 2 991,0 млрд тенге.