В Казахстане отмечено продолжение восстановления активности в реальном секторе

БАКУ /Trend/ - По результатам мониторинга предприятий отмечается продолжение процесса постепенного восстановления экономической активности в реальном секторе Казахстана, передает Trend со ссылкой на Национальный банк.

Восстановление обусловлено увеличением спроса на готовую продукцию при незначительном замедлении темпа роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, а также ускорением оборачиваемости активов и оборотных средств.

Загрузка производственных мощностей предприятий почти сохранилась на прежнем уровне, средневзвешенный уровень загрузки составил 54,2% (в III квартале – 54,0%). Однако темпы роста объема производства замедлились. Диффузионный индекс (далее – ДИ) изменился с 53,4 до 50,7, находясь все также в положительной зоне.

Спрос на готовую продукцию предприятий увеличился, ДИ повысился с 50,6 до 52,5. Улучшение показателя отмечено в секторах производства товаров (54,1) и услуг (50,8).

Темп роста цен на готовую продукцию предприятий в целом по экономике незначительно замедлился, ДИ составил 61,5. В I квартале 2022 года предприятия ожидают замедления темпов роста цен на готовую продукцию.

В IV квартале 2021 года 17,2% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 17,0% предприятий получили кредит (или 98,8% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство предприятий (81,1%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

Состояние экономики Казахстана по-прежнему является основным препятствием в ведении бизнеса для 35,5% предприятий. Другими препятствиями выступают: рыночная конкуренция (29,0%), уровень налогового бремени (22,4%), поиск покупателей (21,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 9 месте (10,9%).

Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий, демонстрирует продолжение восстановления экономической активности в реальном секторе. КОИ незначительно увеличился до 100,4. В I квартале 2022 года ожидается продолжение роста экономической активности (КОИ по ожиданиям составил 100,2)