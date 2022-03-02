Минторговли Казахстана о прохождении товаров через территорию России

БАКУ /Trend/ - Казахстанские товары, следующие через территорию России на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Было отмечено, что в связи с введением пакета санкций против России и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС.

"При этом казахстанские товары, следующие через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек. В настоящее время министерством торговли и интеграции РК проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения", - отметили в министерстве.