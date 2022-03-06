Названо число вакцинированных от COVID-19 в Казахстане

Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

По состоянию на 5 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 406 004 человек, вторым компонентом – 9 031 989 человек.