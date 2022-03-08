77 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 1 303 925 заболевших, из них скончались 13 635 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 277 112.