Казахстан увеличит число авиарейсов в Грузию

Казахстанская авиакомпания Air Astana планирует увеличить число рейсов в Грузию, заявил представитель авиакомпании Тлек Абдрахимов, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Национальная администрация туризма Грузии в эти дни принимает популярных блогеров-путешественников из Казахстана и представителей Air Astana. Цель инфотура – ​​привлечение большего числа туристов.

«Наша компания планирует увеличить количество рейсов в Грузию. Мы начинаем полеты в Батуми. Из Нур-Султана в Батуми будут выполняться прямые авиарейсы. Пассажиропоток достаточно большой, грузинское направление очень популярно в Казахстане», — сказал Абдрахимов.

По данным Минэкономразвития, летом число регулярных рейсов из Казахстана в Грузию вырастет с 20 до 31 в неделю.

По данным Национальной администрации туризма, за четыре месяца с начала 2022 года Грузию посетили более 20 тысяч граждан Казахстана — на 476% больше чем за аналогичный период 2021 года, когда действовали ковид-ограничения. По сравнению с до-пандемийным 2019 годом, показатель вырос на 22.5%.