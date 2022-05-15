Названо число вакцинированных от COVID-19 в Казахстане

На 14 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 492 583, вторым компонентом - 9 262 039 человек. Об этом сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 112 935 казахстанцев, в торым компонентом – 979 402 человека. Из них: первым компонентом - 838 483 подростка, 39 018 беременных женщин, 138 765 к ормящих женщин. Вторым компонентом - 778 725 подростков, 34 532 б еременные женщины, 125 825 к ормящих женщин.