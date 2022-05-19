Казахстанские СЭЗ принесли более 170 млрд тенге в бюджет за два года

Более 700 налогоплательщиков являются участниками специальных экономических зон (СЭЗ). Об этом в Сенате Парламента сообщил вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Всего на территории РК зарегистрированы 13 СЭЗ, целью которых является ускоренное развитие регионов и отдельных отраслей экономики. Участниками СЭЗ являются 711 налогоплательщиков, которые получают преимущественное право в виде законодательно предусмотренных налоговых и таможенных преференций при осуществлении приоритетных видов деятельности, установленных для каждой СЭЗ», - сказал Марат Султангазиев.

По его словам, за 2019-2020 гг. налоговые льготы по КПН и НДС составили – 128 млрд тенге, по таможенным пошлинам и НДС на импорт за 2019-2021 гг. – 244 млрд тенге.

«Налоговые поступления в бюджет за 2020-2021 гг. составили 170,2 млрд тенге. Согласно налоговому и таможенному законодательству, соответствующее администрирование проводится по всем категориям налогоплательщиков, в том числе и по участникам СЭЗ», - добавил вице-министр.