Нужно выйти из текущего кризиса без потерь – президент Казахстана

Даже в таких непростых условиях страна приложит все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как подчеркнул Глава государства, отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках.

«Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но Правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях. Ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений. Как следствие государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов», - сказал Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса.

Президент подчеркнул, что следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий.

«Говоря об инвестиционном климате, хотел бы подчеркнуть, что даже в таких непростых условиях мы приложим все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями. Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста», - сказал Касым-Жомарт Токаев.