В Казахстане будет реформирован Комитет национальной безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам реформирования Комитета национальной безопасности, передает Trend со ссылкой на комитет.

17 мая 2022 года Президентом Республики Казахстан за № 893 подписан Указ «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».

Данным Указом внесены поправки в 15 указов Президента Республики Казахстан, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.

Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.