В Казахстане проводится мониторинг реализации инвестпроектов

В Казахстане проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Сообщается, что Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев еженедельно заслушивает ход реализации инвестиционных проектов как казахстанским, так и зарубежных, также постоянно держит данный вопрос на контроле.

Так, глава ведомства заслушал рабочую группу по металлургической отрасли, в частности инвестиционные проекты в чёрной и цветной металлургии. В ходе рабочего совещания обсуждены текущий статус реализуемых проектов, проблемные вопросы и пути решения.

Сформированная рабочая группа проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов.