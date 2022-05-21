Казахстан и Россия рассмотрели перспективы сотрудничества в атомной энергетике

Казахстан и Россия рассмотрели перспективы сотрудничества в области атомной энергетики, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, который находится в Казахстане с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в энергетической сфере, в том числе расширение взаимодействия по проектам добычи урана.

Так, была отмечена заинтересованность российской стороны в дальнейшем инвестировании в уранодобывающую отрасль Казахстана для укрепления энергобезопасности двух стран.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области атомной энергетики.

По итогам встречи Алихан Смаилов и Алексей Лихачев подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие для успешной реализации существующих проектов и обсуждать новые направления взаимовыгодного партнерства.