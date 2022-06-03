Технический аудит энергокомпаний стартовал в Казахстане

Министерство энергетики РК начало проводить технический аудит энергопроизводящих и энергопередающих организаций. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Министерством в рамках грантовой помощи Всемирного банка начата работа по проведению технического аудита энергопроизводящих и энергопередающих организаций. Это предполагается осуществить в два этапа, на первом - проведение аудита электростанций, на втором - электросетевые организации. На сегодня с Всемирным банком согласовано техническое задание на проведение данной работы, в настоящее время банком начата работа по поиску экспертов, имеющих соответствующий международный опыт, кроме того, к этой работе также будут привлечены местные независимые эксперты, имеющие большой производственный опыт в электроэнергетической сфере», - проинформировал Болат Акчулаков в своем ответе на депутатский запрос.

Итогом, по его словам, станет определение реального технического состояния основного оборудования энергопредприятий, будут подготовлены технические рекомендации, необходимые для проведения модернизации и реконструкции, направленные на энергосбережение и энергоэффективность.

«Работа по модернизации сетей ведется ежегодно и планомерно, но ввиду ограниченности средств у энергопередающих организаций проведение модернизации электрических сетей в короткие сроки не представляется возможным. При этом на сегодня более 70% энергопередающих организаций находятся в частной собственности, в связи с этим рассмотреть финансирование реализации проектов по развитию и модернизации электросетевого хозяйства частных энергопередающих организаций в рамках бюджетных программ не представляется возможным», - добавил министр.