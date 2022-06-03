Казахстан и Индия обменяются списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Индия договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Договоренности были достигнуты по итогам 14-го заседания казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, проведшего в Нью-Дели (Индия).

Сопредседателем МПК с казахстанской стороны является заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. Индийскую сторону возглавил министр нефти и природного газа и министр жилищного строительства и городских дел Республики Индия Хардип Сингх Пури.

Так, Казахстан и Индия договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, а также озвучили необходимость углубления взаимосвязей между экспортными агентствами двух стран для централизации информации о покупателях/продавцах.

Одной из наиболее перспективных отраслей наращивания торговли является агропромышленный комплекс. В ходе заседания Межправительственной комиссии, Казахстан и Индия договорились продолжить работу по упрощению процедур двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией. Так, стороны договорились осуществлять перемещения подкарантинной продукции между странами при условии соблюдения фитосанитарных требований. Это будет способствовать расширению объемов взаимных поставок продукции АПК.

Казахстанская сторона также выразила готовность к сотрудничеству по увеличению поставки индийского сахара на казахстанский рынок.