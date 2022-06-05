Республиканский референдум начался в Казахстане

В Казахстане начался республиканский референдум. Граждане республики проголосуют по вопросу внесения 56 изменений в 33 статьи Конституции, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.

На проведение конституционного референдума из республиканского бюджета выделено 16 млрд 400 млн тенге. 79 % этих расходов направлено на выплату заработной платы членам комиссии, 21% - на материально-технического обеспечение участков для голосования, работы Центральной комиссии референдума и участковых и территориальных комиссий, подготовку печатной продукции, информационного сопровождения, а также размещения специальных билбордов на территории страны.

Официальное время голосования - с 07:00 до 20:00 по местному времени.