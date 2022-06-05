Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Глава государства прибыл в столичный Дворец школьников, на участок №59 для голосования на референдуме, и опустил бюллетень в урну.

Как сообщалось ранее, сегодня в 7 часов утра в Казахстане начался республиканский референдум. В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.