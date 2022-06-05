Явка на референдум в Казахстане составила 67,65%

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 67,65% от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе:

по Акмолинской области - 73,81 % по Актюбинской области - 55,90 % по Алматинской области - 72,83 % по Атырауской области - 62,45 % по Западно-Казахстанской области - 65,49 % по Жамбылской области - 69,59 % по Карагандинской области - 77,39 % по Костанайской области - 72,28 % по Кызылординской области - 75,02 % по Мангистауской области - 59,14 % по Павлодарской области - 75,53 % по Северо-Казахстанской области - 75,49 % по Туркестанский области - 80,66 % по Восточно-Казахстанской области - 77,49 % по г. Нур-Султан - 57,06 % по г. Алматы - 32,25 % по г. Шымкент - 72,53 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 22.00 часов.