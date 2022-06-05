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Явка на референдум в Казахстане составила 67,65%

Казахстан Материалы 5 июня 2022 19:07
Явка на референдум в Казахстане составила 67,65%

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Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 67,65% от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе:

по Акмолинской области

-

73,81

%

по Актюбинской области

-

55,90

%

по Алматинской области

-

72,83

%

по Атырауской области

-

62,45

%

по Западно-Казахстанской области

-

65,49

%

по Жамбылской области

-

69,59

%

по Карагандинской области

-

77,39

%

по Костанайской области

-

72,28

%

по Кызылординской области

-

75,02

%

по Мангистауской области

-

59,14

%

по Павлодарской области

-

75,53

%

по Северо-Казахстанской области

-

75,49

%

по Туркестанский области

-

80,66

%

по Восточно-Казахстанской области

-

77,49

%

по г. Нур-Султан

-

57,06

%

по г. Алматы

-

32,25

%

по г. Шымкент

-

72,53

%

Следующая оперативная информация будет представлена в 22.00 часов.

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