Явка на референдум в Казахстане составила 67,65%

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 67,65% от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.
В том числе:
|
по Акмолинской области
|
-
|
73,81
|
%
|
по Актюбинской области
|
-
|
55,90
|
%
|
по Алматинской области
|
-
|
72,83
|
%
|
по Атырауской области
|
-
|
62,45
|
%
|
по Западно-Казахстанской области
|
-
|
65,49
|
%
|
по Жамбылской области
|
-
|
69,59
|
%
|
по Карагандинской области
|
-
|
77,39
|
%
|
по Костанайской области
|
-
|
72,28
|
%
|
по Кызылординской области
|
-
|
75,02
|
%
|
по Мангистауской области
|
-
|
59,14
|
%
|
по Павлодарской области
|
-
|
75,53
|
%
|
по Северо-Казахстанской области
|
-
|
75,49
|
%
|
по Туркестанский области
|
-
|
80,66
|
%
|
по Восточно-Казахстанской области
|
-
|
77,49
|
%
|
по г. Нур-Султан
|
-
|
57,06
|
%
|
по г. Алматы
|
-
|
32,25
|
%
|
по г. Шымкент
|
-
|
72,53
|
%
Следующая оперативная информация будет представлена в 22.00 часов.