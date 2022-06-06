Председатель комиссии признал состоявшимся референдум в Казахстане

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Сегодня утром территориальными комиссиями представлены электронные копии протоколов о результатах голосования. По предварительным данным общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека, число граждан, принявших участие в голосовании, составило - 7 986 293 человека или это 68,06% числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме», - сказал Нурлан Абдиров на брифинге.

Он подчеркнул, что таким образом референдум можно считать состоявшимся.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов», - уточнил Нурлан Абдиров.

Таким образом, по его словам, требования конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан выполнены.

«Число граждан проголосовавших против конституционных поправок составило 18,66% от принявших участие в голосовании или 1 490 475 человек. Число бюллетеней в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признанных действительными, однако не учитываемых по закону пир подсчете голосов составило 1,58% или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени, а это бюллетени не установленного образца, либо в которых не возможно определить волеизъявление голосовавших признано не действительными, число таких бюллетеней составили 2,58% ил 206 96 бюллетеней», - заключил Нурлан Абдиров.