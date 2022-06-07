Казахстан планирует продлить квоту на экспорт пшеницы и муки - министр

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено продлить квоту на экспорт пшеницы и муки до первого сентября 2022 года.

Об этом сказал во вторник журналистам министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукаев, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, установленная квота в размере одного миллиона тонн на экспорт пшеницы и 300 тысяч тонн муки истекает 15 июня 2022 года.

«Мы прорабатываем вопрос о продлении квоты на пшеницу и муку. Предполагается, что продление квоты будет осуществлено до первого сентября. Ожидается, что 40 процентов квоты придется на долю пшеницы и 70 процентов - на муку», - сказал министр.