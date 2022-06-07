В Азербайджан наладят поставки продукции казахстанского пищепрома

БАКУ /Trend/ - Будут налажены поставки в Азербайджан товаров казахстанского пищепрома, лакокрасочной продукции, металлопроката.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, соответствующие соглашения подписаны в рамках казахстанской торгово-экономической миссии в Баку.

В рамках миссии 23 компании из Казахстана презентовали азербайджанским деловым кругам свои экспортные возможности. Компании представляют пищевую, химическую и нефтехимическую сферы, фармацевтику, сферу металлообработки и металлопроката, машиностроение, производство строительных материалов, IT-отрасль.

Для казахстанских товаропроизводителей были организованы двусторонние переговоры в формате В2В с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с представителями крупных торговых сетей и дистрибьюторами Азербайджана.

Итогом встреч стало подписание 8 экспортных контрактов на общую сумму более 38 млн долларов. Были заключены договора на поставку в Азербайджан товаров казахстанского пищепрома, металлопроката, лакокрасочной продукции.