«КазМунайГаз» и «Шеврон» наладят сотрудничество для изучения возможностей для снижения выбросов углерода

АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) и корпорация «Шеврон» (NYSE: CVX), через свой филиал «Шеврон Мунайгаз Инк.» (далее - «Шеврон») объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (далее - Меморандум) для изучения потенциальных проектов в области снижения выбросов углерода в Казахстане, передает Trend со ссылкой на КМГ.

КМГ и «Шеврон» планируют изучить потенциальные возможности для реализации совместных проектов в области улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS), использования низкоуглеродного водорода, управления выбросами и утечками метана, повышения энергоэффективности и внедрения механизмов внутреннего углеродного ценообразования.

Меморандум подписали председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев и Управляющий директор Евразийского подразделения «Шеврон» Дерек Магнесс в рамках официальной встречи накануне 34-го Пленарного заседания Совета иностранных инвесторов в г. Нур-Султан с участием Исполнительного вице-президента по разведке и добыче компании «Шеврон» Джея Джонсона.

«На Саммите ООН по климатическим амбициям Президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. КазМунайГаз со своей стороны поставил перед собой цель по снижению углеродного следа на 15% к 2031 году от уровня 2019 года и в дальнейшем намерен принимать усилия в соответствии с целями Парижского соглашения и разрабатываемой Стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности. Однако декарбонизация является новым для нас направлением, и мы надеемся, что экспертиза Шеврона, имеющего обширный опыт внедрения низкоуглеродных технологий и практик в нефтегазовой отрасли, будет способствовать повышению нашего потенциала и приведет к совместной реализации новых проектов в области энергетического перехода», – отметил глава КМГ Магзум Мирзагалиев.

«Шеврон» является инвестором в Казахстане вот уже почти три десятилетия. Мы гордимся историей нашего партнерства и стремимся инвестировать в энергетическое будущее страны. Меморандум с «КазМунайГаз» знаменует собой новую главу в стремлениях нашей компании в поддержке развития энергетической отрасли Казахстана, – подчеркнул г-н Магнесс. – Мы твердо убеждены в том, что мы можем сыграть важную роль в энергетическом переходе страны и достижении целей Казахстана по сокращению выбросов углерода. Благодаря нашему сотрудничеству с КМГ мы надеемся внести вклад в обеспечение доступной, надежной и чистой энергии и поддержать отрасли и клиентов, которые используют нашу продукцию, в достижении целей по снижению выбросов углерода».

«Шеврон» считает, что будущее за низкоуглеродной энергетикой и для достижения глобальных целей по снижению выбросов в рамках Парижского соглашения необходимо сотрудничество и партнерство, – сказал Джефф Густавсон, Президент подразделения «Chevron New Energies», основанного в 2021 году для работы над проектами в области улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS), использования низкоуглеродного водорода, возобновляемых видов топлива, оффсетами и другими новыми областями. – Мы высоко ценим эту возможность изучить потенциальные проекты в области низкоуглеродного развития с «КазМунайГаз» и внести вклад в энергетический переход Казахстана».

Сотрудничество между «КазМунайГаз» и «Шеврон» является частью усилий обеих компаний по поддержке целей Казахстана для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.