Страны Центральной Азии и Китай будут расширять расчеты в нацвалютах

Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил о намерении Китая расширять многогранную кооперацию со странами Центральной Азии, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Главной задачей сегодняшней нашей встречи является реализация договоренностей, достигнутых лидерами шести государств на онлайн-саммите по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Основным результатом является решение о проведении регулярных встреч глав государств в формате «Китай – Центральная Азия», - сказал Ван И на пресс-конференции в МИД, после третьего совещания Министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай».

По его словам, встреча прошла плодотворно.

«Ее итоги можно в основном свести к следующим аспектам. Руководствуясь духом взаимного уважения, добрососедства, взаимной поддержки и взаимной выгоды, прилагать совместные усилия во имя самостоятельности, мира, процветания и общего будущего Центральной Азии. Мы будем продолжать высококачественное сотрудничество в рамках ОПОП, расширять многогранную кооперацию, рассматривать возможности создания соответствующего финансового механизма, в дальнейшем расширять расчеты в нацвалютах», - заявил г-н Ван И.

«Мы будем углублять сотрудничество в сфере взаимосвязанности, обеспечивать безопасное и стабильное функционирование маршрута Китай – Европа, способствовать упрощению таможенных процедур, оптимизировать зеленые коридоры для грузоперевозок, ускорять восстановление авиарейсов, обеспечивать целостность цепочек производства и бесперебойность цепочек поставок в регионе», - добавил глава МИД Китая.