«КазМунайГаз» и «ЕБРР» подписали Меморандум о взаимопонимании

8 июня АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) и Европейский банк реконструкции и развития (далее - ЕБРР) подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества в области декарбонизации, передает Trend со ссылкой на КМГ.

Целью Сотрудничества является оказание поддержки КМГ по сокращению углеродного следа в рамках реализации утвержденной Программы низкоуглеродного развития КМГ и повышения её эффективности.

Усилия сторон будут направлены на повышение потенциала КМГ в области формирования отчетности в соответствии с рекомендациями Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), а также по анализу потенциала и возможностей финансирования низкоуглеродных проектов в области повышения энергоэффективности, развития возобновляемой энергетики, реализации пилотных проектов по низкоуглеродному водороду и применению технологий улавливания и хранения диоксида углерода.

Подписание меморандума состоялось в преддверии 34-го Пленарного заседания Совета иностранных инвесторов на тему: «Декарбонизация экономики. Внедрение низкоуглеродных технологий в целях соблюдения экологических, социальных и управленческих стандартов (ESG)». В церемонии подписания приняли участие председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев и директором ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан.

«Мы рады начать новую главу в сотрудничестве с нашим давним стратегическим партнёром - Европейским банком реконструкции и развития. На Саммите ООН по климатическим амбициям Президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Как известно, «КазМунайГаз» поставил перед собой цель по снижению углеродного следа на 15% к 2031 году от уровня 2019 года. Меморандум мы рассматриваем в контексте решения данной задачи и надеемся, что совместные с ЕБРР усилия будут способствовать усилению наших компетенций и достижению низкоуглеродного будущего в Казахстане», - отметил глава КМГ Магзум Мирзагалиев.

«Подавляющее большинство государств, включая Казахстан, договорились ускорить работу по достижению целей Парижского соглашения и рамочной конвенции ООН об изменении климата. Устойчивое развитие, декарбонизация и возобновляемые источники энергии — это уже не модные слова, а образ мышления. Я очень рад, что АО НК «КазМунайГаз» является частью этого глобального зеленого движения и будет сотрудничать с ЕБРР по реализации программы низкоуглеродного развития», - подчеркнул директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан.