Между Казахстаном и Россией реализуются или находятся в проработке ряд крупных проектов - министр

БАКУ /Trend/ - Между Казахстаном и Россией реализуются или находятся в проработке еще 20 крупных проектов почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей.

Об этом в четверг сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

По словам Султанова, по итогам 2021 года товарооборот между РК и РФ вырос на 29% и составил $24,2 млрд.

«Несмотря на постковидный период мы смогли достичь пиковых значений показателей торговли между нашими странами. На сегодня российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана ($16,5 млрд). В целом, во взаимодействии с российскими партнерами в Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 20 крупных проектов почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей», — сказал Бахыт Султанов.