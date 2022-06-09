ЕБРР видит большой потенциал в реализации проектов с Казахстаном - президент

БАКУ /Trend/ - ЕБРР видит большой потенциал в реализации проектов совместно с Казахстаном.

Об этом заявила президент Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо во время встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Стороны затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия по декарбонизации и диверсификации экономики Казахстана, а также развитию банковского сектора и транспортно-логистической сферы.

Было отмечено, что за прошедшие 30 лет партнерства удалось реализовать порядка 300 проектов на $11 млрд в таких приоритетных сферах, как финансы, инфраструктура, МСБ, агропромышленный комплекс и цифровизация.

«Постоянные усилия ЕБРР по поддержке экономики Казахстана, как с точки зрения действенных рекомендаций по экономической и технологической политике, так и доступа к финансовым ресурсам, имеют неоценимое значение в нашем стремлении к устойчивому развитию. В этой связи надеемся на продолжение эффективного сотрудничества», — сказал Смаилов.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР видит большой потенциал в реализации проектов в озвученных секторах совместно с нашей страной.

Кроме того, в настоящее время банк увеличивает долю инвестиций в декарбонизацию, развитие зеленых технологий и возобновляемых источников энергии, что на ближайшую перспективу может быть интересно и Казахстану.