В Казахстане состоится очередной аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

По результатам заявлений на аукцион выставлено 40 участков недр (https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/297035?lang=ru)

Срок, предоставляемый для подачи заявления на участие в аукционе, составляет два месяца со дня опубликования извещения о его проведении.

Для получения услуги по принципу "одного заявления" в одном из указанных загранучреждений РК необходимо предоставить (консулу):

- паспорт (оригинал, для идентификации личности);

- электронную копию паспорта (в формате pdf);

- электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, при необходимости и на латиницу (в формате pdf);

- USB-flash накопитель (для сохранения ЭЦП ключей).

Срок оказания услуги – 2 рабочих дня, бесплатно.

По всем интересующим вопросам можете обратиться по телефонам: +7 (7172) 78-68-95, 78-69-48.