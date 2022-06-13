Скорректировать политику управления Нацфондом планируют в Казахстане

Увеличение трансфертов из Нацфонда в 2022 году объяснил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Вопрос консолидации республиканского бюджета и Национального фонда не должен стоять вообще. Использование части средств Нацфонда - это более правильный подход, как сейчас и делается. Потому что изначально идея Нацфонда состояла в том, что он должен создаваться как фонд будущих поколений, а также выполнять стабилизационную и антикризисную функции тоже. Стабилизационная функция состоит в том, чтобы выводить излишнюю денежную массу из экономики, иначе у нас было бы колоссальное инфляционное давление», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Нацфонд выполняет свою роль.

«И то, что в текущем году был увеличен трансферт ввиду определенных событий, средства были направлены на антикризисные меры порядка 1,2 трлн тенге. Более того, Правительство планирует использовать часть этих средств не из чистых поступлений, а из дополнительных нефтяных поступлений с учетом того, что цена была скорректирована с 60 до 90 долларов. Соответственно, дополнительная маржа, которая поступит в Нацфонд в течение года, будет использована для поддержания экономики», - сказал министр.

«Мы имеем очередного «черного лебедя» в экономике, причем в глобальной. И здесь как раз задействуется одна из функций Нацфонда – антикризисная. А в будущем, и на следующий год запланировано снижение трансфертов из Нацфонда, как это и планировалось. В целом, мы думаем над тем, чтобы скорректировать политику управления Нацфондом, чтобы активы росли и дальше, как они делали это до последних лет», - заключил А. Куантыров.