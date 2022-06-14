Объем производства лекарств вырос на 5% в Казахстане

В фармацевтической отрасли отмечается рост увеличения объемов производства. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«За 2021 год фармацевтическая промышленность показала положительную динамику, при этом объемы производства фармацевтической продукции составляют 124 % по сравнению с 2020 годом. За январь – апрель текущего года эти объемы выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала Ажар Гиният.

Министр пояснила, что это связано с увеличением объемов производства лекарственных средств на производственных площадках АО «Химфарм», АО «Нобель АФФ», ТОО «Абди Ибрагим ГлобалФарм», ТОО «Келун-Казфарм».

«Казахстанская фармацевтическая промышленность, благодаря эффективным мерам государственной поддержки, имеет огромный потенциал для выгодных инвестиций. Так, господдержка долгосрочных договоров отечественных товаропроизводителей позволила увеличить долю закупа в денежном выражении с 15% в 2010 году до 41% в 2021 году», - добавила Ажар Гиният.