В Казахстане запущена информационная система учета нефти и газового конденсата

Информационная система учета нефти и газового конденсата (ИСУН) введена в промышленную эксплуатацию, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

К системе уже подключены 25 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортные компании и 3 нефтеперерабатывающих заводов. На текущий момент ведется работа по подключению оставшихся добывающих компаний к ИСУН.

Работы по созданию и внедрению информационной системы проведены под руководством Министерства энергетики РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» и национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Информационная система автоматизирует сбор данных с приборов учёта на этапах подготовки, переработки и транспортировки нефти. Передача данных осуществляется в автоматическом режиме.

Ключевые показатели внедрения ИСУН:

- поддержка принятия управленческих решений на государственном уровне на основе оперативных данных;

- прогнозирование оборота сырой нефти и газового конденсата;

- автоматическое формирование отчетов, на основе полученных данных с приборов учета.

Кроме того, автоматический сбор данных с приборов учета позволит недропользователям сократить расходы на сдачу ежедневной отчетности в ручном режиме, а также минимизировать риски некорректного ввода данных ввиду исключения человеческого фактора.