Казахстан намерен перенять высокотехнологичный тепличный опыт Нидерландов

БАКУ /Trend/ - В целях реализации намеченной цели Казахстан планирует перенять высокотехнологичные подходы в организации парникового хозяйства у Королевства Нидерландов. Об этом в ходе проведения международной выставки GreenTech в Амстердаме сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает Trend со ссылкой на министерство.

«В Казахстане есть огромный потенциал для развития сферы тепличного сектора: солнечная энергия, 25 млн гектаров пашни. У нас много возможностей. Для теплиц вполне достаточно одного гектара, не только чтобы обеспечить потребности семьи, но и отправлять часть урожая на реализацию. У каждого казахстанца есть такая возможность (взять у государства в аренду один гектар земли под садоводство). Это огромная возможность, и этим мы должны воспользоваться. Мы должны внедрять практику тех стран, где хорошо развиты теплицы», - сказал Тамабек, отметив заслуженное лидерство Нидерландов в сфере развития и управления теплицами.