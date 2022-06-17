КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ укрепляют партнерское взаимодействие

БАКУ /Trend/ - 16 июня 2022 года председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о принципах по проекту «Каламкас море и Хазар», передает Trend со ссылкой на КМГ.

Документ предусматривает проведение работ по выбору концепции обустройства месторождений, а также коммерческие условия совместной реализации проекта.

«Подписание данного соглашения является значимым событием для всех сторон, которое, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию взаимоотношений между нашими компаниями. Уверен, что совместными усилиями все намеченные планы будут реализованы», - отметил глава КМГ Мирзагалиев.

Кроме того, на площадке ПМЭФ также состоялась трехсторонняя встреча председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, главы КМГ Магзума Мирзагалиева и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадима Воробьева. В ходе переговоров был обсужден ход реализации текущих проектов и дальнейшие направления совместной деятельности.

Напомним, 16 ноября 2021 года КМГ и ЛУКОЙЛ подписали Соглашение о принципах по проекту «Каламкас-море и Хазар», предусматривающее концепцию, детали и условия совместного освоения месторождений.