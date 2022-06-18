Казахстан предложил реализацию совместно с РФ проектов в АПК

БАКУ /Trend/ - Казахстан предложил к реализации совместно с Россией проекты по производству и переработке молока-сырья, масла растительного, мяса птицы и безглютеновой продукции, а также других видов сельхозпродукции.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана, данный вопрос обсуждался в Санкт-Петербурге в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Карашукеев напомнил, что товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Россией за январь-март 2022 года составил 752,6 млн долларов США, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Он отметил, что важную роль в товарообороте занимают зерновые культуры. Ежегодно в Казахстан в среднем импортируется порядка 1,5 млн тонн пшеницы из России.

На встрече обсуждались вопросы взаимной торговли между странами. Вместе с тем министр сельского хозяйства РК предложил продолжить работу по увеличению торговли между Казахстаном и Россией в сфере АПК, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров.

«Считаю, что потенциал в данном направлении большой и раскрыт не в полной мере. Предлагаем проработать совместные проекты по производству и переработке молока-сырья, масла растительного, мяса птицы и безглютеновой продукции, а также других видов сельхозпродукции», – сказал Карашукеев.