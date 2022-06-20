Скорость интернета в Казахстане увеличилась на 25% за год

Казахстан уверенно лидирует среди стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета. Об этом передает Trend со ссылкой на ranking.kz.

Казахстан отличается высокими показателями интернетизации и цифровизации. Уровень цифровой грамотности казахстанцев в возрасте от 6 лет составил в 2021-м году уже 85,3% от общей численности населения — то есть 4 из 5 потребителей в стране владеют навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука, а также стандартных программ и получения услуг и сервисов через интернет. При этом обеспеченность домашних хозяйств сотовыми телефонами составляет уже 99,4% (практически все в стране), что также способствует росту повсеместного проникновения интернет-сервисов и диджитализации.

Стоимость мобильного интернета в республике остается одной из самых невысоких в мире. Так, по данным свежего рейтинга Internet Accessibility Index за 2022 год, Казахстан занял 8-е место по самым низким интернет-тарифам. Казахстанцы платят всего 0,8 долл. США за 1 Гб мобильных данных. Более того, тарифы в РК снижаются: годом ранее показатель составлял 0,9 долл. США.

Для сравнения: в соседнем Узбекистане в месяц платят 1,3 долл. США за 1 Гб, в Таджикистане — 3,5 долл. США, а Туркменистан, где показатель достиг 17,5 долл. США, и вовсе попал в число аутсайдеров с самыми высокими тарифами, наряду со странами Африки и островными государствами.

В топовую десятку стран с доступным мобильным интернетом, кроме Казахстана, попали такие страны СНГ как Россия, Кыргызстан и Беларусь.

Аналитики также отметили высокий уровень покрытия мобильным интернетом в РК — 96%. Казахстан — единственное государство с настолько большой, протяженной территорией с такими высокими показателями.

Параллельно с улучшением доступности интернета в плюсе и качество. В отчете Internet Accessibility Index отмечено, что телекоммуникационный сектор Казахстана — один из самых передовых в Центральной Азии.

По данным Speedtest.net, медианная скорость мобильного интернета в Казахстане по итогам апреля текущего года выросла на 24,8% за год — с 16,59 до 20,7 Мбит/с.

Среди стран Центральной Азии по скорости мобильного интернета Казахстан уверенно лидирует. Так, в Кыргызстане показатель составил 19,4 Мбит/с, в Узбекистане — 13,67 Мбит/с, в Таджикистане — 7,84 Мбит/с, в Туркменистане — лишь 3,31 Мбит/с.