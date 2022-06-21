Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества (ФОТО)

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в 19-ом заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз». Европейскую сторону на переговорах представляла Министр Европы и иностранных дел Франции, председательствующей в Совете ЕС, Катрин Колонна, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

В фокусе внимания были вопросы реализации договоренностей между руководством Казахстана и Евросоюза по итогам официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель в ноябре 2021 года, а также ход реализации масштабных политических и экономических реформ в нашей стране.

М. Тлеуберди проинформировал европейских коллег об итогах общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, назвав его важнейшим элементом осуществляемых в Казахстане реформ, «направленных на глубокую демократизацию и модернизацию политической системы страны – построение Нового Казахстана». Он также ознакомил европейскую сторону с ходом расследования событий «трагического января».

В свою очередь, К. Колонна позитивно оценила происходящие в Казахстане изменения, подчеркнув, что страна является надёжным партнером ЕС в регионе Центральной Азии, сотрудничество с которым имеет большой потенциал для дальнейшего конструктивного взаимодействия по широкому спектру вопросов.

В рамках мероприятия стороны также предметно обсудили ход реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС (СРПС) с фокусом на такие приоритетные направления, как переход к «зелёной» экономике, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, борьба с изменением климата, образование и наука и др.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил предстоящий юбилей 30-летия установления дипломатических отношений между РК и ЕС и пригласил руководство ЕС посетить Казахстан с ответным визитом. Он подчеркнул важность сохранения позитивной динамики экономических отношений. В этой связи, стороны обменялись мнениями о путях предотвращения непреднамеренного влияния на казахстанские компании санкций ЕС в связи с конфликтом на территории Украины.

В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в углублении взаимовыгодного партнерства в области возобновляемых источников энергии, в частности, установлению сотрудничества в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов и «зелёного» водорода. В связи с нарушением глобальных цепочек поставок товаров, была отмечена важность налаживания дополнительных маршрутов. Отдельное внимание было уделено вопросу транспортно-логистического потенциала Казахстана, в частности сопряжения новой программы ЕС «Глобальные ворота» с «Транскаспийским международным транспортным маршрутом».

Следует отметить, что страны Европейского союза являются на сегодня крупнейшим торговым партнером Казахстана с совокупным товарооборотом в 29 млрд. долл. США. Только за первые 4 месяца текущего года данный показатель составил 12,6 млрд. долл. США, что на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года

Объём прямых иностранных инвестиций из стран ЕС в казахстанскую экономику за 2021 год составил 10,1 млрд. долл. США, что на 24,3% выше чем в предыдущем году. Основные вложения пришлись на компании таких европейских стран как Нидерланды, Бельгия, Франция, Кипр, Люксембург и Германия.

В сфере образования и науки стороны обсудили перспективы дальнейшего содействия ЕС укрепления потенциала казахстанской молодёжи путём её привлечения к участию в программах академических и научных обменов «Erasmus+» и «Horizone Europe».

Не менее важным вопросом в рамках реализации СРПС является облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих страны ЕС. М. Тлеуберди подчеркнул, что данный вопрос является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества и выразил надежду на скорое начало переговоров с европейскими партнерами по либерализации визового режима.

В рамках обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня особое внимание было уделено совместным усилиям международного сообщества по урегулированию конфликта на территории Украины. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы взаимодействия в рамках реализации стратегий ЕС по Центральной Азии и взаимосвязанности Европы и Азии, проблематику региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане.

В завершение мероприятия М. Тлеуберди и К. Колонна провели совместную пресс-конференцию.