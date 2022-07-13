Уменьшение водных ресурсов зафиксировали в Казахстане

О текущей ситуации в сфере водных ресурсов Казахстана сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по водным ресурсам РК Досбол Бекмагамбетов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Многолетняя динамика речного стока свидетельствует об уменьшении водных ресурсов из-за малого количества местных и трансграничных стоков. Если в 2000-е годы средний многолетний речной сток составлял 120 кубических километров, то в настоящее время он составляет около 102 кубических километров. Это связано с изменением климата и антропогенными факторами», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

К 2030 году, по его словам, прогнозируется дальнейшее сокращение речного стока до 99,4 кубических километров.

В настоящее время дефицит водных ресурсов превышает 17 кубических километров, он принудительно покрывается за счет потребностей водных экосистем.

«В условиях сокращения водных ресурсов и роста водопользования на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 кубических километра», - сказал Д. Бекмагамбетов.