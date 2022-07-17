В Казахстане коронавирусом заболели 1546 человек

За прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них: в городе Нур-Султане – 489, в городе Алматы – 520, в городе Шымкенте – 98, в Акмолинской области – 25, в Актюбинской области – 10, в Алматинской области – 82, в Атырауской области – 27, в ВКО – 17, в Жамбылской области – 58, в ЗКО – 17, в Карагандинской области – 74, в Костанайской области – 19, в Кызылординской области – 45, в Мангистауской области – 20, в Павлодарской области – 11, в СКО – 16, в Туркестанской области – 18.

Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев.